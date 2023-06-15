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29-летняя девушка-боец погибла в автокатастрофе

29-летняя девушка-боец погибла в автокатастрофе
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Боец смешанных единоборств Шерри Шмидт погибла в автокатастрофе 5 июня. Девушка выступала в промоушене Dead Serious MMA, пресс-служба которого выразила соболезнования и слова поддержки её близким.

Шерри было всего 29 лет. Помимо ММА, страсть к которым у неё возникла в подростковом возрасте, Шмидт занималась мотокроссом. Сообщается, что у неё могли быть финансовые проблемы. После смерти девушки на американской коммерческой краудфандинговой платформе GoFundMe, которая позволяет людям собирать деньги на различные мероприятия, появился её профайл. К настоящему времени собрано $22,143. Говорится, что собранные финансовые средства пойдут её ближайшим родственникам, чтобы покрыть расходы на похороны.

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