Лига Hardcore Fighting отстранила Залимхана Юсупова за «недопустимое спортивное поведение»
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Лига Hardcore Fighting объявила об отстранении Залимхана Юсупова за «недопустимое спортивное поведение» от боёв на полгода. Соответствующая публикация появилась в социальных сетях спортивной организации. Отмечается, что решение об отстранении приняли ещё 30 мая.
Ранее сообщалось, что генеральная прокуратура России проверит Hardcore Fighting на пропаганду наркотиков, а Юсупова на предмет употребления запрещённых веществ.
Зелимхан Юсупов — участник Олимпийских игр 2012 года. Он был претендентом на титул чемпиона Hardcore MMA в полусреднем весе. В общей сложности на его счету 19 побед и 15 поражений в смешанных единоборствах.
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