Тим Цзю — Карлос Окампо: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя

18 июня в Бродбиче (Австралия) состоится боксёрский турнир, в рамках которого поединок проведут австралиец с русскими корнями, обладатель звания временного чемпиона мира в первом среднем весе Тимофей Цзю и представитель Мексики Карлос Окампо.

Бой можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». «Чемпионат» также будет детально освещать противостояние и события вокруг него. Ожидается, что поединок начнётся ориентировочно в 10:00 мск. Время начала будет зависеть от того, как будут проходить запланированные ранее в карде бои.

В активе Цзю 22 поединка, в каждом из которых он одерживал победы. Окампо провёл 37 боёв, в которых одержал 35 побед (23 нокаутом) и потерпел два поражения.

Чем отличаются друг от друга Тимофей Цзю и Никита Цзю?