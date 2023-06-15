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Тим Цзю — Карлос Окампо: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя

Тим Цзю — Карлос Окампо: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя
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18 июня в Бродбиче (Австралия) состоится боксёрский турнир, в рамках которого поединок проведут австралиец с русскими корнями, обладатель звания временного чемпиона мира в первом среднем весе Тимофей Цзю и представитель Мексики Карлос Окампо.

Бой можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». «Чемпионат» также будет детально освещать противостояние и события вокруг него. Ожидается, что поединок начнётся ориентировочно в 10:00 мск. Время начала будет зависеть от того, как будут проходить запланированные ранее в карде бои.

В активе Цзю 22 поединка, в каждом из которых он одерживал победы. Окампо провёл 37 боёв, в которых одержал 35 побед (23 нокаутом) и потерпел два поражения.

Чем отличаются друг от друга Тимофей Цзю и Никита Цзю?

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