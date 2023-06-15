UFC сделал заявление об обвинении Макгрегора в изнасиловании на матче финала НБА

Американский промоушен UFC отреагировал на обвинения в адрес бывшего чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора в изнасиловании. Инцидент якобы случился во время четвёртого матча финала НБА между «Майами Хит» и «Денвер Наггетс».
«Организации известно о недавних обвинениях в отношении Конора Макгрегора, и она продолжит собирать дополнительные сведения об этом инциденте. UFC подождёт окончания разбирательств, прежде чем делать какие-либо дополнительные заявления», — говорится в сообщении промоушена.
По словам адвоката потерпевшей девушки, Конор заперся с ней в туалете, где требовал от неё вступить с ним в интимную связь. Девушка сумела вырваться после того, как несколько раз ударила Макгрегора локтем.
Макгрегор нокаутировал маскота «Майами Хит»:
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