Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

UFC сделал заявление об обвинении Макгрегора в изнасиловании на матче финала НБА

UFC сделал заявление об обвинении Макгрегора в изнасиловании на матче финала НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Американский промоушен UFC отреагировал на обвинения в адрес бывшего чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора в изнасиловании. Инцидент якобы случился во время четвёртого матча финала НБА между «Майами Хит» и «Денвер Наггетс».

«Организации известно о недавних обвинениях в отношении Конора Макгрегора, и она продолжит собирать дополнительные сведения об этом инциденте. UFC подождёт окончания разбирательств, прежде чем делать какие-либо дополнительные заявления», — говорится в сообщении промоушена.

По словам адвоката потерпевшей девушки, Конор заперся с ней в туалете, где требовал от неё вступить с ним в интимную связь. Девушка сумела вырваться после того, как несколько раз ударила Макгрегора локтем.

Макгрегор нокаутировал маскота «Майами Хит»:

Материалы по теме
Макгрегор всё-таки окажется за решёткой? Ирландцу предъявлено очередное обвинение
Макгрегор всё-таки окажется за решёткой? Ирландцу предъявлено очередное обвинение
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023