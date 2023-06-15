Назван следующий возможный соперник Сауля Альвареса

Абсолютный чемпион во втором среднем весе, мексикаец Сауль Альварес может провести следующий поединок с чемпионом мира по версии WBC в среднем весе, американцем Джермаллом Чарло. Об этом информирует ESPN México, ссылаясь на свои источники. Ранее сообщалось, что представители Альвареса и Чарло встречались друг с другом.

На счету Альвареса 63 боя, в которых он одержал 59 побед (39 побед нокаутом), потерпел два поражения, а ещё два поединка с его участием завершились вничью. В мае этого года Сауль единогласным решением судей победил Джона Райдера. Чарло в общей сложности провёл 32 боя в профессиональной карьере и побеждал в каждом из них (22 победы были добыты нокаутом). В последнем поединке он одолел мексиканца Хуана Масиаса Монтьеля.

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