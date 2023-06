Конор Макгрегор сообщил, что ожидает с невестой четвёртого ребёнка

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор сообщил, что вместе с невестой Ди Девлин ожидает четвёртого ребёнка.

«Дела идут хорошо. У нас на подходе ещё один [ребёнок]. Мы очень взволнованы», — приводит слова Макгрегора New York Post со ссылкой на его выступление в шоу Live with Kelly and Mark.

По словам Макгрегора, пол ребёнка пока неизвестен. Пара узнает его в течение нескольких недель.

Конор и Ди Девлин вместе с 2008 года. Они познакомились в ночном клубе. За это время у них появились два мальчика и девочка.

В настоящий момент Макгрегор принимает участие в 31-м сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter (TUF), где выступает в качестве тренера. Команда ирландского бойца противостоит сборной американца Майкла Чендлера. По окончании сезона бойцы должны провести поединок друг с другом.

