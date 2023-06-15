Конор Макгрегор сообщил, что ожидает с невестой четвёртого ребёнка

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор сообщил, что вместе с невестой Ди Девлин ожидает четвёртого ребёнка.
«Дела идут хорошо. У нас на подходе ещё один [ребёнок]. Мы очень взволнованы», — приводит слова Макгрегора New York Post со ссылкой на его выступление в шоу Live with Kelly and Mark.
По словам Макгрегора, пол ребёнка пока неизвестен. Пара узнает его в течение нескольких недель.
Конор и Ди Девлин вместе с 2008 года. Они познакомились в ночном клубе. За это время у них появились два мальчика и девочка.
В настоящий момент Макгрегор принимает участие в 31-м сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter (TUF), где выступает в качестве тренера. Команда ирландского бойца противостоит сборной американца Майкла Чендлера. По окончании сезона бойцы должны провести поединок друг с другом.
Макгрегор нокаутировал маскота «Майами Хит»:
- 15 июня 2023
-
23:46
-
23:29
-
23:02
-
22:49
-
22:34
-
22:13
-
21:28
-
21:25
-
20:55
-
20:10
-
19:58
-
19:12
-
18:36
-
18:00
-
17:19
-
16:53
-
15:47
-
15:15
-
14:56
-
14:30
-
13:49
-
13:34
-
12:55
-
12:45
-
12:03
-
11:46
-
11:18
-
10:59
-
10:30
-
10:18
-
09:38
-
09:20
-
06:00
-
00:56
-
00:45