Хизриев — о бое со Смалленом: не думаю, что Дагестан и Ирландия соперничают друг с другом

Российский боец смешанных единоборств Тимур Хизриев высказался о предстоящем поединке с ирландцем Ричи Смалленом. Он пройдёт в ночь с 16 на 17 июня мск на турнире Bellator 297. На пресс-конференции Хизриеву напомнили о бое между дагестанцем Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором, который состоялся на UFC 229. Хабиб тогда победил, применив успешный удушающий приём на шею в четвёртом раунде.
«По правде говоря, я даже не задумывался о противостоянии Дагестана и Ирландии. Полагаю, это просто совпадение. Очевидно, что фигуры уровня Конора и Хабиба известны всем. Для меня это на самом деле не имеет значения. Знаю, что в Ирландии много отличных бойцов, но я не рассматриваю это как обязательное соперничество. Ничего не имею против Смаллена. Он довольно хорош. Практически всегда я готовлюсь одинаково, независимо от того, кто мой соперник», — приводит слова Хизриева MMAJunkie.
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