Тим Цзю — об укусе собаки: ещё немного — и я бы завершил карьеру
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Обладатель звания временного чемпиона мира в первом среднем весе Тимофей Цзю поделился подробностями о травме, полученной в результате укуса собаки. Ранее сообщалось, что Тимофею потребовалась операция.
«Ещё немного — и были бы задеты мышцы, сухожилия и артерия, что привело бы не просто к потере крови, но и к завершению карьеры. В общем, я благословлён», — приводит слова Цзю The Young Witness.
Напомним, 18 июня в Бродбиче (Австралия) Цзю проведёт поединок с представителем Мексики Карлосом Окампо. На счету Цзю 22 поединка, в каждом из которых он одерживал победы. Окампо провёл 37 боёв, в которых одержал 35 побед (23 нокаутом) и потерпел два поражения.
Тим Цзю показал заключительную подготовку к бою с Окампо:
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