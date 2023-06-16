Тим Цзю — об укусе собаки: ещё немного — и я бы завершил карьеру

Обладатель звания временного чемпиона мира в первом среднем весе Тимофей Цзю поделился подробностями о травме, полученной в результате укуса собаки. Ранее сообщалось, что Тимофею потребовалась операция.

«Ещё немного — и были бы задеты мышцы, сухожилия и артерия, что привело бы не просто к потере крови, но и к завершению карьеры. В общем, я благословлён», — приводит слова Цзю The Young Witness.

Напомним, 18 июня в Бродбиче (Австралия) Цзю проведёт поединок с представителем Мексики Карлосом Окампо. На счету Цзю 22 поединка, в каждом из которых он одерживал победы. Окампо провёл 37 боёв, в которых одержал 35 побед (23 нокаутом) и потерпел два поражения.

Тим Цзю показал заключительную подготовку к бою с Окампо: