Стерлинг: бой с О'Мэлли на UFC 292, вероятно, будет моим последним в легчайшем весе

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг высказался о желании перейти в полулёгкий вес после поединка с соотечественником Шоном О'Мэлли на UFC 292, который состоится 19 августа.

«Бой на UFC 292, вероятно, будет моим последним в легчайшем весе, даже если мою руку не поднимут. Чёрт возьми, это точно не будет означать, что Шон О'Мэлли выгнал меня из дивизиона. Мне просто начинает это надоедать. Гонять вес становится всё сложнее», — сказал Стерлинг на канале Chamatkar Sandhu в YouTube.

Напомним, в последнем бою Стерлинг встречался с соотечественником Генри Сехудо. Он проходил в ночь на 7 мая мск на турнире по смешанным единоборствам UFC 288. Поединок продлился все пять раундов и закончился победой Алджамейна раздельным решением судей. Таким образом, Стерлинг защитил титул чемпиона в легчайшем весе.

Главные титульные бои 2023 года в UFC: