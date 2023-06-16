RCC Hard анонсировала второй турнир по кулачным боям

30 июня в Екатеринбурге состоится второй турнир кулачной лиги RCC Hard. На арене академии единоборств РМК будет проведено 13 поединков. Главным событием вечера станет бой между российским кулачником Олегом «Фомичём» Фомичёвым и известным спортсменом Асылжаном Бакытжанулы из Казахстана.

Фомич — действующий обладатель перстня чемпиона лиги TOP DOG, а Асылжан провёл в RCC два жёстких поединка с Иваном Штырковым и Арсением Смирновым.

Полный кард турнира будет объявлен в ближайшее время. Прямая трансляция турнира будет доступна на телеканале UDAR.

Не так давно глава лиги RCC Hard Николай Клименко прокомментировал возможный переход бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора в кулачные бои.