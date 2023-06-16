RCC Hard анонсировала второй турнир по кулачным боям
Поделиться
30 июня в Екатеринбурге состоится второй турнир кулачной лиги RCC Hard. На арене академии единоборств РМК будет проведено 13 поединков. Главным событием вечера станет бой между российским кулачником Олегом «Фомичём» Фомичёвым и известным спортсменом Асылжаном Бакытжанулы из Казахстана.
Фомич — действующий обладатель перстня чемпиона лиги TOP DOG, а Асылжан провёл в RCC два жёстких поединка с Иваном Штырковым и Арсением Смирновым.
Полный кард турнира будет объявлен в ближайшее время. Прямая трансляция турнира будет доступна на телеканале UDAR.
Не так давно глава лиги RCC Hard Николай Клименко прокомментировал возможный переход бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора в кулачные бои.
Комментарии
- 16 июня 2023
-
15:06
-
14:49
-
14:07
-
13:53
-
13:10
-
12:50
-
12:13
-
11:47
-
11:05
-
10:54
-
10:14
-
09:25
-
09:17
-
08:46
-
00:50
-
00:16
- 15 июня 2023
-
23:46
-
23:29
-
23:02
-
22:49
-
22:34
-
22:13
-
21:28
-
21:25
-
20:55
-
20:10
-
19:58
-
19:12
-
18:36
-
18:00
-
17:19
-
16:53
-
15:47
-
15:15
-
14:56
Партнерский контент