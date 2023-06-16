Адвокат Макгрегора сделал заявление после обвинения бойца в изнасиловании на финале НБА

Адвокат экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора прокомментировала обвинения в адрес своего клиента. Ранее Макгрегора обвинили в изнасиловании.
«Это нельзя назвать иначе как вымогательство. Мистер Макгрегор приветствует расследование, которое, по его твёрдому убеждению, покажет, что обвинения против него ложны. После того как требование о выплате денег не было удовлетворено, они обратились к средствам массовой информации с просьбой оказать давление. Это вымогательство», — говорится в заявлении юриста Макгрегора, текст которого у себя в социальных сетях привёл журналист Аарон Бронстетер.
Напомним, инцидент с предполагаемым изнасилованием случился во время четвёртого матча финала НБА между «Майами Хит» и «Денвер Наггетс». По словам адвоката потерпевшей, Конор заперся с ней в туалете, где требовал от неё вступить с ним в интимную связь.
Макгрегор уводит девушку, чтобы якобы изнасиловать:
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