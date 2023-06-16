Костя Цзю обратился к сыну Тиму перед его боем с Карлосом Окампо

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поддержал сына Тимофея, которому 18 июня предстоит провести поединок с мексиканцем Карлосом Окампо. Бой пройдёт в Бродбиче (Австралия).

«Завтра бой. Очередная проверка на прочность. Сына, даже на расстоянии, я всегда в твоём углу», — написал Константин.

За время профессиональной карьеры Цзю провёл 22 поединка, в каждом из которых одерживал победы. В активе Окампо 37 боёв, в которых он одержал 35 побед (23 нокаутом) и потерпел два поражения.

В последнем бою Тимофей встречался с бывшим чемпионом мира американцем Тони Харрисоном (29-3-1, 21 KO) и победил его техническим нокаутом. Окампо в последнем бою одолел соотечественника Маурисио Гутьерреса Кастора.

Тим Цзю и Карлос Окампо провели дуэль взглядов: