Жозе Альдо проведёт третий боксёрский бой в карьере, у его соперника нет ни одной победы
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Бывший чемпион UFC в полулёгкой весовой категории, ныне выступающий в профессиональном боксе, Жозе Альдо проведёт третий в карьере боксёрский поединок.
Бой пройдёт в рамках мероприятия Shooto Boxing, а соперником Альдо станет Эстебан Габриэл, который, согласно BoxRec, ещё не выигрывал на профессиональном ринге — одна ничья и одно поражение.
Жозе Альдо завершил карьеру в UFC в прошлом году, после чего объявил о решении попробовать себя в боксе. На профессиональном ринге у бразильского ветерана было два поединка — победа над Эммануэлем Замбрано и ничья с Джереми Стивенсом.
В профессиональных смешанных единоборствах в активе Альдо 39 поединков, в которых он одержал 31 победу и потерпел восемь поражений.
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