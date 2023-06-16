Стерлинг: Сехудо, где моя золотая олимпийская медаль?

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг обратился к бывшему обладателю поясов в двух весовых категориях Генри Сехудо и потребовал у него золотую олимпийскую медаль.

«Это круто, что Сехудо считает меня лучшим бойцом в легчайшем весе. Этот парень не так часто делает комплименты. Раз он сказал так, то это для меня многое значит. Но вообще мне наплевать, потому что это только мнение одного человека. Я просто жду свою золотую медаль, потому что мы договаривались с Генри, что в случае моей победы над ним он отдаст мне олимпийское золото. Итак, Генри, где моя золотая олимпийская медаль?» — сказал Стерлинг в интервью The Schmo.

В мае Стерлинг одержал победу над Генри Сехудо раздельным решением судей и защитил титул чемпиона в легчайшем весе.