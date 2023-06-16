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Арман Царукян и Жоаким Силва показали одинаковый вес перед боем на UFC on ESPN 47

Арман Царукян и Жоаким Силва показали одинаковый вес перед боем на UFC on ESPN 47
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В ночь на 18 июня в Лас-Вегасе пройдёт очередной турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 47, в рамках соглавного события которого сойдутся российский боец ММА, восьмой номер рейтинга лёгкого веса UFC Арман Царукян и бразилец Жоаким Силва.

Бойцы прошли официальную процедуру взвешивания перед турниром и оба вписались в лимит лёгкой весовой категории. Вес Царукяна и Силвы оказался одинаковым — 70,53 килограмма.

Арман Царукян свой последний поединок провёл в декабре прошлого года и выиграл у Дамира Исмагулова единогласным решением судей. Всего же у Царукяна 19 побед и три поражения в профессиональных смешанных единоборствах.

У Жоакима Силвы 14 побед при четырёх поражениях в профессиональных ММА.

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