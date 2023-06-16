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UFC on ESPN 47: Веттори и Каннонье показали одинаковый вес, все результаты взвешивания

В ночь на 18 июня в Лас-Вегасе пройдёт очередной турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 47, главным событием которого станет поединок рейтинговых средневесов Марвина Веттори и Джареда Каннонье.

Также на турнире выступят россияне Арман Царукян и Муслим Салихов, соперниками которых станут Жоаким Силва и Николас Далби соответственно.

Все бойцы, участвующие в турнире, успешно прошли процедуру взвешивания. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Основной кард:

Главный бой вечера, средний вес: Марвин Веттори (84,14 кг) vs Джаред Каноннье (84,14 кг);

Лёгкий вес: Арман Царукян (70,53 кг) vs Жоаким Силва (70,53 кг);

Средний вес: Армен Петросян (84,36 кг) vs Кристиан Данкан (84,36 кг);

Полулёгкий вес: Пэт Сабатини (65,77 кг) vs Лукас Алмейда (65,99 кг);

Лёгкий вес: Мануэль Торрес (70,76 кг) vs Николас Мотта (70,53 кг).

Предварительный кард:

Полусредний вес: Николас Далби (77,33 кг) vs Муслим Салихов (77,11 кг);

Наилегчайший вес: Джимми Флик (56,92 кг) vs Алессандро Коста (57,15 кг);

Легчайший вес: Кунг Хо Канг (61,46 кг) vs Кристиан Киньонес (61,23 кг);

Наилегчайший вес: Карлос Эрнандес (56,69 кг) vs Денис Бондарь (57,15 кг);

Женский наилегчайший вес: Тереза Бледа (56,69 кг) vs Габриэлла Фернандес (57,15 кг);

Легчайший вес: Даниэль Аргуэта (61,68 кг) vs Ронни Лоуренс (61,68 кг);

Полутяжёлый вес: Зак Пауга (92,98 кг) vs Модестас Букаускас (92,98 кг).