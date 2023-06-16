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Дариуш высказался о возможном реванше Махачева с Оливейрой

Дариуш высказался о возможном реванше Махачева с Оливейрой
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Американский боец смешанных единоборств, четвёртый номер рейтинга UFC в лёгком весе Бенеил Дариуш поделился ожиданиями от возможного реванша между действующим чемпионом дивизиона Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.

«Честно говоря, думаю, это будет трудный бой для Чарльза. Когда мы с ним боролись, он делал непонятные вещи — так сильно хотел меня перевести, что сам в итоге оказался на спине, и ему пришлось защищаться. Что касается борцовской специфики, я по-прежнему вижу много дыр в его навыках. В стойке я не успел его проверить, как бы это странно это сейчас ни звучало. Я полностью согласен с тем, что он показал скорость, хороший тайминг, мощь, и я думаю, что в реванше он проявит себя лучше, чем в первом бою, но я всё равно считаю, что Махачев для него очень сложный соперник», — сказал Дариуш в интервью Submission Radio.

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