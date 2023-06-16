Прохазка: через несколько месяцев верну себе титул
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Чешский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории Иржи Прохазка заявил, что вернётся в октагон через несколько месяцев.
«Год с момента завоевания титула чемпиона UFC, с тех пор я многое изменил в своей жизни, но страсть быть чемпионом и мастером своего дела горит во мне гораздо ярче. Через несколько месяцев я верну себе титул. Будет бой, и это радость», — написал Прохазка на своей странице в социальных сетях.
Иржи Прохазка завоевал титул чемпиона UFC в поединке с Гловером Тейшейрой прошлым летом. В конце 2022 года чешский боец получил тяжёлую травму плеча и отказался от титула.
Сейчас чемпионом в полутяжёлом весе является Джамал Хилл, в январе выигравший у Гловера Тейшейры единогласным решением судей.
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