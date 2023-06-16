Дариуш объяснил причины поражения в поединке с Чарльзом Оливейрой

Американский боец смешанных единоборств, четвёртый номер рейтинга лёгкого веса UFC Бенеил Дариуш высказался о поражении от Чарльза Оливейры на турнире UFC 289.

Оливейра выиграл у Дариуша техническим нокаутом в первом раунде. Таким образом, прервалась серия Бенеила из восьми побед кряду.

«Не хочу, чтобы это выглядело как оправдание, но в какой-то момент я почувствовал, что моё тело меня не слушается и медленно на всё реагирует. Я всё видел, знал, что мне делать, чтобы опережать его, но не мог ничего исполнить. Что-то не так было с равновесием, я не помню, когда в последний раз бил ногой и поскальзывался. Я не могу это объяснить, но я просто не чувствовал себя самим собой», — сказал Дариуш в интервью Submission Radio.