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ACA 159: Вартанян выиграл у Резникова, все результаты турнира

Сегодня, 16 июня, в Сочи завершился очередной турнир по смешанным единоборствам ACA 159, главным событием которого стал финал Гран-при в лёгком весе между Эдуардом Вартаняном и Артёмом Резниковым.

Вартанян одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде и выиграл Гран-при, а также получил приз в размере $ 1 млн.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всего турнира:

Основной кард:

Эдуард Вартанян победил Артёма Резникова техническим нокаутом в третьем раунде;

Григор Матевосян победил Степана Горшечникова техническим нокаутом во втором раунде;

Александр Матмуратов победил Хавьера Басурто техническим нокаутом в первом раунде;

Азамат Пшуков победил Александро Прайю техническим нокаутом в первом раунде;

Мехди Дакаев победил Эвертона Фрейтаса техническим нокаутом в первом раунде.

Предварительный кард:

Адлан Батаев победил Жакшылыка Мырзабекова раздельным решением судей;

Юсуп Умаров победил Алейна Илунгу единогласным решением судей;

Винициус Круз победил Айнди Умаханова техническим нокаутом во втором раунде;

Элиас Сильверио победил Михаила Дорошенко удушающим приёмом в первом раунде;

Басир Саралиев победил Ахмеда Балкизова единогласным решением судей;

Тынчтык Канибек победил Александра Ковалёва единогласным решением судей;

Амир Эльжуркаев победил Гильерме Доина единогласным решением судей;

Юсуп-Хаджи Зубариев победил Расула Малсугенова техническим нокаутом в первом раунде.