ACA 159: Вартанян выиграл у Резникова, все результаты турнира

Сегодня, 16 июня, в Сочи завершился очередной турнир по смешанным единоборствам ACA 159, главным событием которого стал финал Гран-при в лёгком весе между Эдуардом Вартаняном и Артёмом Резниковым.
Вартанян одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде и выиграл Гран-при, а также получил приз в размере $ 1 млн.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всего турнира:
Основной кард:
Эдуард Вартанян победил Артёма Резникова техническим нокаутом в третьем раунде;
Григор Матевосян победил Степана Горшечникова техническим нокаутом во втором раунде;
Александр Матмуратов победил Хавьера Басурто техническим нокаутом в первом раунде;
Азамат Пшуков победил Александро Прайю техническим нокаутом в первом раунде;
Мехди Дакаев победил Эвертона Фрейтаса техническим нокаутом в первом раунде.
Предварительный кард:
Адлан Батаев победил Жакшылыка Мырзабекова раздельным решением судей;
Юсуп Умаров победил Алейна Илунгу единогласным решением судей;
Винициус Круз победил Айнди Умаханова техническим нокаутом во втором раунде;
Элиас Сильверио победил Михаила Дорошенко удушающим приёмом в первом раунде;
Басир Саралиев победил Ахмеда Балкизова единогласным решением судей;
Тынчтык Канибек победил Александра Ковалёва единогласным решением судей;
Амир Эльжуркаев победил Гильерме Доина единогласным решением судей;
Юсуп-Хаджи Зубариев победил Расула Малсугенова техническим нокаутом в первом раунде.
- 17 июня 2023
-
00:14
- 16 июня 2023
-
23:56
-
23:38
-
23:22
-
23:10
-
22:47
-
22:14
-
21:53
-
21:18
-
20:48
-
20:33
-
19:39
-
18:46
-
18:26
-
17:36
-
17:03
-
16:54
-
16:16
-
15:23
-
15:06
-
14:49
-
14:07
-
13:53
-
13:10
-
12:50
-
12:13
-
11:47
-
11:05
-
10:54
-
10:14
-
09:25
-
09:17
-
08:46
-
00:50
-
00:16