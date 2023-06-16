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Вартанян попросил главу лиги АСА отдать свой бонус в $ 10 тысяч Артёму Резникову

Вартанян попросил главу лиги АСА отдать свой бонус в $ 10 тысяч Артёму Резникову
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Российский боец смешанных единоборств, победитель Гран-при АСА в лёгком весе Эдуард Вартанян попросил основателя и главу лиги Майрбека Хасиева отдать бонус, предназначавшийся для него, своему сопернику Артёму Резникову.

Хасиев обещал Вартаняну бонус в размере $ 10 тысяч, если тот сможет защититься от приёма «север-юг» в исполнении Резникова.

«Я бы хотел попросить, чтобы мой бонус, $ 10 тысяч, отдали Артёму Резникову, потому что я слышал, что он хочет купить квартиру родителям», — сказал Вартанян после боя.

Хасиев отреагировал: «От фонда Ахмат-Хаджи Кадырова доложим ещё $ 20 тысяч».

Кроме того, Хасиев сказал Вартаняну, что они в курсе того, что у жены Эдуарда день рождения, и в честь этого боец получил ещё один бонус $ 10 тысяч для супруги.

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