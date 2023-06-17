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Рамазан Курамагомедов нокаутировал Джалила Уиллиса на Bellator 297

Рамазан Курамагомедов нокаутировал Джалила Уиллиса на Bellator 297
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В Чикаго на стадионе «Уинтраст-Арена» в рамках Bellator 297 прошёл поединок в полусреднем весе между россиянином Рамазаном Курамагомедовым и американцем Джалалом Уиллисом.

Победу нокаутом по истечении 1 минуты и 24 секунд первого раунда одержал Курамагомедов. Он нанёс удар коленом в голову соперника, а затем ещё несколько кулаками, после чего судья остановил поединок.

Для Курамагомедова эта победа стала 11-й в 11 боях в смешанных единоборствах. Уиллис потерпел пятое поражение в 21-м поединке. На счету американца также 16 побед.

В главном бою вечера встретятся россиянин Вадим Немков и Йоэль Ромеро. Они разыграют чемпионский пояс Bellator в полутяжёлом весе. Немков является его действующим обладателем.

Bellator 2023. Bellator 297, Чикаго, США
Джалил Уиллис - Рамазан Курамагомедов (W)
17 июня 2023, суббота. 03:00 МСК
Окончено
KO
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