Гаджи Рабаданов победил Питера Бёйста

В Чикаго на стадионе «Уинтраст-Арена» в рамках Bellator 297 прошёл поединок в лёгком весе между россиянином Гаджи Рабадановым и нидерландцем Питером Бёйстом.
По итогам трёх раундов Рабаданов одержал победу решением судей. Все трое отдали ему преимущество со счётом 29-28.
Рабаданов одержал 20-ю победу в карьере в смешанных единоборствах. На его счету также четыре поражения и две ничьи. Бёйст проиграл третий бой подряд и в общей сложности седьмой в карьере. На его счету также 17 побед.
В главном бою вечера встретятся россиянин Вадим Немков и Йоэль Ромеро. Они разыграют чемпионский пояс Bellator в полутяжёлом весе. Немков является его действующим обладателем.
Ранее также другой россиянин Рамазан Курамагомедов нокаутировал американца Джалала Уиллиса.
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