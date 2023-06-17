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Гаджи Рабаданов победил Питера Бёйста

Гаджи Рабаданов победил Питера Бёйста
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В Чикаго на стадионе «Уинтраст-Арена» в рамках Bellator 297 прошёл поединок в лёгком весе между россиянином Гаджи Рабадановым и нидерландцем Питером Бёйстом.

По итогам трёх раундов Рабаданов одержал победу решением судей. Все трое отдали ему преимущество со счётом 29-28.

Рабаданов одержал 20-ю победу в карьере в смешанных единоборствах. На его счету также четыре поражения и две ничьи. Бёйст проиграл третий бой подряд и в общей сложности седьмой в карьере. На его счету также 17 побед.

В главном бою вечера встретятся россиянин Вадим Немков и Йоэль Ромеро. Они разыграют чемпионский пояс Bellator в полутяжёлом весе. Немков является его действующим обладателем.

Ранее также другой россиянин Рамазан Курамагомедов нокаутировал американца Джалала Уиллиса.

Bellator 2023. Bellator 297, Чикаго, США
Гаджи Рабаданов (W) - Питер Бёйст
17 июня 2023, суббота. 03:05 МСК
Окончено
UD
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