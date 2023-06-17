Мохнаткина выиграла второй бой в 2023 году

В Атланте на стадионе «Овертайм Элит Арена» на вечере боёв PFL 5 прошёл поединок в промежуточной весовой категории (до 66,7 кг) между россиянкой Мариной Мохнаткиной и бразильянкой Эвелин Мартинс. По итогам трёх пятминутных раундов Мохнаткина одержала победу единогласным решением судей. Счёт в судейских записках: 30–27, 29–28, 29–28.

Для Мохнаткиной это вторая победа в году. В апреле она нокаутировала японку Йоко Хигаси на PFL 2.

Всего Мохнаткина одержала десятую победу в карьере при трёх поражениях. В PFL на ее счету четыре выигрыша и один проигрыш. Мартинс впервые потерпела поражение в смешанных единоборствах после серии из пяти побед.

Мохнаткина также является шестикратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы по самбо.