Мохнаткина выиграла второй бой в 2023 году
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В Атланте на стадионе «Овертайм Элит Арена» на вечере боёв PFL 5 прошёл поединок в промежуточной весовой категории (до 66,7 кг) между россиянкой Мариной Мохнаткиной и бразильянкой Эвелин Мартинс. По итогам трёх пятминутных раундов Мохнаткина одержала победу единогласным решением судей. Счёт в судейских записках: 30–27, 29–28, 29–28.
Для Мохнаткиной это вторая победа в году. В апреле она нокаутировала японку Йоко Хигаси на PFL 2.
Всего Мохнаткина одержала десятую победу в карьере при трёх поражениях. В PFL на ее счету четыре выигрыша и один проигрыш. Мартинс впервые потерпела поражение в смешанных единоборствах после серии из пяти побед.
Мохнаткина также является шестикратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы по самбо.
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