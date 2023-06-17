Денис Гольцов нокаутировал Йоргана Де Кастро

В Атланте на стадионе «Овертайм Элит Арена» на вечере боёв PFL 5 прошёл поединок в тяжёлом весе между россиянином Денисом Гольцовым и кабовердийцем Йорганом Де Кастро. Гольцов нокаутировал соперника уже на 18-й секунде первого раунда.

Гольцов одержал вторую победу в сезоне, причем обе одержаны досрочно в первом раунде. В апреле на PFL 3 россиянин нокаутировал бразильца Сезара Феррейру.

Гольцов одержал 31-ю победу в карьере. Также на его счету семь проигрышей. В PFL у россиянина семь побед при двух поражениях. Де Кастро проиграл пятый раз в карьере в смешанных единоборствах, а выигранных боёв у него девять.

Ранее на PFL 5 россиянка Марина Мохнаткина одержала победу единогласным решением судей над бразильянкой Эвелин Мартинс.