Денис Гольцов нокаутировал Йоргана Де Кастро
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В Атланте на стадионе «Овертайм Элит Арена» на вечере боёв PFL 5 прошёл поединок в тяжёлом весе между россиянином Денисом Гольцовым и кабовердийцем Йорганом Де Кастро. Гольцов нокаутировал соперника уже на 18-й секунде первого раунда.
Гольцов одержал вторую победу в сезоне, причем обе одержаны досрочно в первом раунде. В апреле на PFL 3 россиянин нокаутировал бразильца Сезара Феррейру.
Гольцов одержал 31-ю победу в карьере. Также на его счету семь проигрышей. В PFL у россиянина семь побед при двух поражениях. Де Кастро проиграл пятый раз в карьере в смешанных единоборствах, а выигранных боёв у него девять.
Ранее на PFL 5 россиянка Марина Мохнаткина одержала победу единогласным решением судей над бразильянкой Эвелин Мартинс.
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