Хабиб отреагировал на анонс поединка Умара Нурмагомедова и Кори Сэндхагена

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов в следующем поединке сразится с представителем США Кори Сэндхагеном. Об этом информировала пресс-служба UFC. Бой должен состояться в ночь с 5 на 6 августа на турнире в Нэшвилле (США). Противостояние будет главным событием спортивного мероприятия. На анонс боя отреагировал экс-чемпион организации в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов.
«Младший тоже шаг за шагом», — написал Хабиб в одной из социальных сетей.
В активе Умара Нурмагомедова 16 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. В январе 2023-го Умар провёл свой первый поединок в UFC, в котором нокаутировал бразильца Раони Барселоса в первом раунде.
Сэндхаген выступает в UFC с 2018 года. В последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ESPN 43 в марте этого года, он победил бойца из Эквадора Марлона Веру раздельным решением. Всего на счету американца 16 побед и четыре поражения в MMA.
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