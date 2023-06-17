Джон Джонс посетил турнир PFL и провёл дуэль взглядов с Фрэнсисом Нганну
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Американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс посетил минувшей ночью турнир PFL 5 и встретился с бойцом организации Фрэнсисом Нганну, экс-обладателем пояса UFC в тяжёлой весовой категории.
Бойцы провели импровизированную дуэль взглядов и немного поговорили.
Джон Джонс и Фрэнсис Нганну провели дуэль взглядов на турнире PFL
Напомним, в январе этого года стало известно, что Нганну покидает UFC свободным агентом, не договорившись об условиях нового контракта, и освобождает титул чемпиона. В мае боец подписал соглашение с PFL, согласно которому начнёт выступать в промоушене в 2024 году. Кроме того, Фрэнсис рассчитывает провести боксёрский поединок в этом году.
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