Кори Сэндхаген назвал две причины, по которым решил принять бой с Умаром Нурмагомедовым

Американский боец смешанных единоборств, четвёртый номер рейтинга легчайшего веса UFC Кори Сэндхаген объяснил, почему принял поединок с непобеждённым россиянином Умаром Нурмагомедовым, который располагается на 11-м месте в рейтинге.
Поединок возглавит турнир UFC 5 августа в Нэшвилле.
«Есть много разговоров на тему того, зачем я согласился на этот бой. Так вот, у меня были две причины, чтобы принять этот бой. Во-первых, Умар Нурмагомедов — великий боец, и мне незачем становиться чемпионом мира, если я ещё не лучший в мире. Так что Умар бросил мне вызов, я его принял. А во-вторых, потому что я зверь, вот почему», — сказал Сэндхаген в видео на своей странице в социальных сетях.
В активе Умара Нурмагомедова 16 побед в 16 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. У Кори Сэндхагена 16 побед при четырёх поражениях в ММА.
- 17 июня 2023
-
10:43
-
10:29
-
09:53
-
09:38
-
09:30
-
08:28
-
08:00
-
07:31
-
07:03
-
06:57
-
04:59
-
04:46
-
03:55
-
03:38
-
00:35
-
00:14
- 16 июня 2023
-
23:56
-
23:38
-
23:22
-
23:10
-
22:47
-
22:14
-
21:53
-
21:18
-
20:48
-
20:33
-
19:39
-
18:46
-
18:26
-
17:36
-
17:03
-
16:54
-
16:16
-
15:23
-
15:06