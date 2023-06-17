Кори Сэндхаген назвал две причины, по которым решил принять бой с Умаром Нурмагомедовым

Американский боец смешанных единоборств, четвёртый номер рейтинга легчайшего веса UFC Кори Сэндхаген объяснил, почему принял поединок с непобеждённым россиянином Умаром Нурмагомедовым, который располагается на 11-м месте в рейтинге.

Поединок возглавит турнир UFC 5 августа в Нэшвилле.

«Есть много разговоров на тему того, зачем я согласился на этот бой. Так вот, у меня были две причины, чтобы принять этот бой. Во-первых, Умар Нурмагомедов — великий боец, и мне незачем становиться чемпионом мира, если я ещё не лучший в мире. Так что Умар бросил мне вызов, я его принял. А во-вторых, потому что я зверь, вот почему», — сказал Сэндхаген в видео на своей странице в социальных сетях.

В активе Умара Нурмагомедова 16 побед в 16 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. У Кори Сэндхагена 16 побед при четырёх поражениях в ММА.