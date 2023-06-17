Евлоев резко обратился к руководству UFC по поводу следующего боя
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Российский непобеждённый боец смешанных единоборств, десятый номер рейтинга полулёгкого веса UFC Мовсар Евлоев обратился к руководству промоушена.
«19 августа, UFC 292, я готов выйти на бой. В чём причина задержки?» — написал Евлоев на своей странице в социальных сетях.
Последний бой Евлоев провёл в мае этого года, выиграв у новичка промоушена, бразильского бойца Диего Лопеса, единогласным решением судей. Всего же у россиянина 17 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 17 побед.
Ранее Мовсар Евлоев в социальных сетях вызывал на бой Брайса Митчелла, с которым у него уже дважды срывался поединок. Бойцы достигли устной договорённости провести его на UFC 292, но официально о бое объявлено не было.
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