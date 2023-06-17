Непобеждённая девушка-боец UFC: ставлю на Махачева в реванше с Оливейрой

Американская непобеждённая девушка-боец UFC Татьяна Суарес высказалась о возможном реванше между российским чемпионом промоушена Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.
«Я ставлю на победу Ислама. Я надеюсь, что он проведёт хорошую весогонку и выйдет в октагон наполненным энергией. По-другому победить не получится, всё решают детали, нужно быть в топовой форме. Против Волкановски Махачев выглядел более усталым, чем обычно. Поэтому, думаю, у него были проблемы с весогонкой, но я не утверждаю, просто предположила», — приводит слова Суарес MMA News.
Первый бой Махачева с Оливейрой состоялся в октябре прошлого года и завершился победой россиянина удушающим приёмом. Ислам стал чемпионом в лёгком весе и в феврале защитил титул, выиграв единогласным решением судей у Алекса Волкановски.
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