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Фьюри сообщил, что получил предложение от UFC по поводу «гибридного» боя с Джоном Джонсом

Фьюри сообщил, что получил предложение от UFC по поводу «гибридного» боя с Джоном Джонсом
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Британский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри сообщил, что получил предложение от UFC по поводу проведения «гибридного» боя с чемпионом промоушена в тяжёлом весе Джоном Джонсом.

«Я вёл переговоры с Фрэнсисом Нганну о «гибридном» бое, и сейчас ходят разговоры, что я и Джон Джонс устроим «гибридный» поединок. Вчера я получил по этому поводу предложение от UFC. Никогда не знаешь, что произойдёт, есть много вариантов», — сказал Фьюри во время трансляции в Twitter-аккаунте Foxify.

Ранее Джон Джонс заявил, что готов принять бой с Фьюри по правилам профессионального бокса, а президент UFC Дана Уайт пригласил Тайсона провести данный поединок.

Стоит отметить, что Фьюри заявлял, что готов только на бой по правилам бокса и в профессиональном ринге.

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