Президент Bellator отреагировал на победу Вадима Немкова

Президент американского промоушена смешанных единоборств Bellator Скотт Кокер отреагировал на очередную победу российского бойца, чемпиона организации в полутяжёлом весе Вадима Немкова.

В рамках главного события турнира Bellator 297, который состоялся в ночь на 17 июня, Немков одержал победу единогласным решением судей над кубинским бойцом Йоэлем Ромеро и успешно защитил титул чемпиона Bellator в полутяжёлом дивизионе.

«И по-прежнему!» — написал Кокер на своей странице в социальных сетях, имитируя ринг-анонсера и прикрепив фотографию Немкова.

Фото: Социальные сети Скотта Кокера

В активе Вадима Немкова теперь 16 побед в профессиональных смешанных единоборствах и два поражения. Ещё один бой с участием россиянина был признан несостоявшимся. На счету Ромеро семь поражений в 22 поединках в ММА.