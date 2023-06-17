Дариуш рассказал, когда планирует вернуться в октагон

Американский боец смешанных единоборств, четвёртый номер рейтинга лёгкой весовой категории Бенеил Дариуш рассказал, когда бы хотел вернуться в октагон.

В прошлый уикенд на турнире UFC 289 Бенеил Дариуш проиграл техническим нокаутом бразильцу Чарльзу Оливейре и прервал свою серию из восьми побед.

«Я чувствую себя нормально и уже начал лёгкие тренировки. Когда я проведу следующий бой? Пожалуйста, пусть это будет до конца года. Я совершенно не хочу ждать следующий поединок до нового года и надеюсь вернуться в октагон до января», — сказал Дариуш в интервью Submission Radio.

Всего в активе Дариуша 28 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел пять поражений. Ещё один бой с его участием был признан несостоявшимся.