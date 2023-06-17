Фьюри: за полгода я бросил вызов всем тяжеловесам из топ-15 и всё ещё не получил соперника

Британский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри заявил, что не может найти соперника для следующего боя.
«В данный момент я изо всех сил пытаюсь найти настоящего соперника по боксу. Недавно президент WBC Маурисио Сулейман дал интервью и сказал там: «Тайсон стал жертвой собственного успеха. Он настолько хорош, что люди не хотят драться с ним и предпочитают найти ещё какого-нибудь соперника». Это то, что я испытываю сейчас. За последние полгода я бросил вызов всем тяжеловесам из топ-15, и я по-прежнему без соперника», — приводит слова Фьюри MMAFighting.
Тайсон Фьюри в последний раз выходил на ринг в декабре прошлого года и выиграл техническим нокаутом у Дерека Чисоры. В начале года у британца сорвался поединок с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе.
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