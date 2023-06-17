Шон О’Мэлли рассказал, какой бой с участием Чарльза Оливейры хотел бы увидеть больше всего
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Американский боец смешанных единоборств, второй номер рейтинга легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли рассказал, что хотел бы увидеть поединок между Чарльзом Оливейрой и Конором Макгрегором.
«Я бы хотел увидеть и бой Оливейры с Махачевым, даже несмотря на то, что Ислам прикончил Чарльза в прошлом их бою. С удовольствием бы посмотрел этот поединок. Но куда больше я хочу увидеть бой Чарльза Оливейры с Конором Макгрегором. Может быть, вместо боя Конора с Майклом Чендлером. Потенциальное противостояние Макгрегора с Оливейрой приводит меня в восторг», — сказал О’Мэлли в видео на своём YouTube-канале.
Чарльз Оливейра в своём последнем поединке на турнире UFC 289 выиграл техническим нокаутом у Бенеила Дариуша.
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