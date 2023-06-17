Нганну: когда я был в UFC, то идеи поединка с Фьюри не возникало

Франко-камерунский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну высказался о переговорах по поводу возможного поединка между Джоном Джонсом и Тайсоном Фьюри.

«Когда я был в UFC, такой идеи не возникало. Теперь, когда я не нахожусь там, кажется, что их главная цель — повалить Нганну. Но я твёрдо стою на ногах», — приводит слова Нганну MMAFighting.

Ранее глава UFC Дана Уайт заявлял, что готов помочь в организации поединка между действующим чемпионом промоушена в тяжёлом весе Джоном Джонсом и Тайсоном Фьюри.

Сам Фьюри также сообщил, что получил от UFC контракт на «гибридный» бой, и не исключил, что он состоится. Джон Джонс, в свою очередь, готов провести боксёрский поединок с британцем.