Сергей Спивак провёл дуэль взглядов с чемпионом UFC Джоном Джонсом

Молдавский боец смешанных единоборств, восьмой номер рейтинга UFC в тяжёлой весовой категории Сергей Спивак провёл дуэль взглядов с действующим чемпионом дивизиона Джоном Джонсом.
Спивак провёл дуэль взглядов с Джоном Джонсом
Сергей Спивак в последнем поединке выиграл удушающим приёмом у Деррика Льюиса. Всего в активе бойца из Молдавии 16 побед и три поражения в профессиональных смешанных единоборствах. В следующем поединке Спивак сойдётся с французом Сирилем Ганом на турнире UFC в Париже в сентябре.
Джон Джонс в марте выиграл у Сириля Гана удушающим приёмом в первом раунде и завоевал вакантный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе. Сообщалось, что следующий бой американец проведёт со Стипе Миочичем, но на данный момент нет точной информации о том, когда и с кем Джонс проведёт очередной поединок.
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