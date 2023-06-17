Сергей Спивак провёл дуэль взглядов с чемпионом UFC Джоном Джонсом

Молдавский боец смешанных единоборств, восьмой номер рейтинга UFC в тяжёлой весовой категории Сергей Спивак провёл дуэль взглядов с действующим чемпионом дивизиона Джоном Джонсом.

Спивак провёл дуэль взглядов с Джоном Джонсом

Сергей Спивак в последнем поединке выиграл удушающим приёмом у Деррика Льюиса. Всего в активе бойца из Молдавии 16 побед и три поражения в профессиональных смешанных единоборствах. В следующем поединке Спивак сойдётся с французом Сирилем Ганом на турнире UFC в Париже в сентябре.

Джон Джонс в марте выиграл у Сириля Гана удушающим приёмом в первом раунде и завоевал вакантный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе. Сообщалось, что следующий бой американец проведёт со Стипе Миочичем, но на данный момент нет точной информации о том, когда и с кем Джонс проведёт очередной поединок.