Холлоуэй признался, что рассматривает возможность перейти в лёгкий вес

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй высказался о том, что может в будущем подняться в лёгкую весовую категорию.

«Всегда лучше менять дивизион, имея за спиной титул. Посмотрим, что произойдёт дальше. Мы сейчас видим этот забавный пояс BMF, за который дерутся Гэтжи и Порье. Мы с Дастином уже дрались два раза, и люди всё ещё продолжают просить меня выйти на бой с Гэтжи. Было бы здорово подраться в лёгком весе. Там есть и Чарльз Оливейра, и можно вспомнить Хабиба, но сейчас там чемпион Махачев… тоже было бы неплохо… Посмотрим, что произойдёт дальше, но пояс BMF будет очень хорошо смотреться в моей коллекции», — сказал Холлоуэй в интервью YouTube-каналу MMAFightingonSBN.

Следующий бой Холлоуэй проведёт на турнире UFC в Сингапуре с Корейским Зомби.