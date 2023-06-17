Холлоуэй признался, что рассматривает возможность перейти в лёгкий вес

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй высказался о том, что может в будущем подняться в лёгкую весовую категорию.
«Всегда лучше менять дивизион, имея за спиной титул. Посмотрим, что произойдёт дальше. Мы сейчас видим этот забавный пояс BMF, за который дерутся Гэтжи и Порье. Мы с Дастином уже дрались два раза, и люди всё ещё продолжают просить меня выйти на бой с Гэтжи. Было бы здорово подраться в лёгком весе. Там есть и Чарльз Оливейра, и можно вспомнить Хабиба, но сейчас там чемпион Махачев… тоже было бы неплохо… Посмотрим, что произойдёт дальше, но пояс BMF будет очень хорошо смотреться в моей коллекции», — сказал Холлоуэй в интервью YouTube-каналу MMAFightingonSBN.
Следующий бой Холлоуэй проведёт на турнире UFC в Сингапуре с Корейским Зомби.
- 17 июня 2023
-
15:13
-
14:59
-
14:22
-
13:42
-
13:34
-
12:28
-
12:15
-
11:57
-
11:14
-
10:43
-
10:29
-
09:53
-
09:38
-
09:30
-
08:28
-
08:00
-
07:31
-
07:03
-
06:57
-
04:59
-
04:46
-
03:55
-
03:38
-
00:35
-
00:14
- 16 июня 2023
-
23:56
-
23:38
-
23:22
-
23:10
-
22:47
-
22:14
-
21:53
-
21:18
-
20:48
-
20:33