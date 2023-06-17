Веттори: перед боем с Оливейрой у Дариуша были проблемы с весогонкой

Итальянский боец смешанных единоборств, третий номер рейтинга средней весовой категории UFC Марвин Веттори высказался о поражении своего одноклубника Бенеила Дариуша от Чарльза Оливейры.
Бой Дариуша с Оливейрой стал соглавным событием турнира UFC 289 и завершился победой бразильца техническим нокаутом в первом раунде.
«Я знаю, что он даже не говорит про это, потому что не хочет, чтобы всё это выглядело как оправдание, потому что он не такой человек. С его весогонкой всё с самого начала было ужасно. У нас у всех бывают тяжёлые весогонки, он не считает это оправданием, но я просто говорю то, что было», — приводит слова Веттори MMA News.
В активе Дариуша 28 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел пять поражений. Ещё один бой с его участием был признан несостоявшимся.
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