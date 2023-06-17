Чендлер: думаю, Оливейра победит Махачева в реванше, но я уже однажды ошибался

Американский боец смешанных единоборств, бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Майкл Чендлер поделился мнением о возможном реванше между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым.
«Я думаю, что в реванше Оливейра победит. Он всегда возвращается более сильным бойцом. Мне кажется, он разгадает игру Ислама. Но я уже ошибался однажды», — написал Чендлер на своей странице в социальных сетях.
Первый поединок Ислама Махачева с Чарльзом Оливейрой прошёл на турнире UFC 280 в октябре прошлого года и завершился победой россиянина удушающим приёмом. Махачев, таким образом, стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.
Всего у Махачева 24 победы в ММА при одном поражении. У Оливейры 34 победы при девяти поражениях, ещё один бой с его участием был признан несостоявшимся.
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