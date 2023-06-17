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«Эй, Цыпленок!» Малыхин грубо обратился к Бхуллару

«Эй, Цыпленок!» Малыхин грубо обратился к Бхуллару
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Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион промоушена ONE в полутяжёлом весе и временный чемпион в тяжёлом дивизионе Анатолий Малыхин высказался о предстоящем бое с Аржаном Бхулларом, который владеет поясом в тяжёлой весовой категории.

«Я в лучшей форме за свою карьеру и собираюсь переписать историю, отправив его в нокаут. Пришло время истории, пришло время пояса, пришло время бонусов. Эй, цыплёнок, я убью тебя. Через неделю, погнали. Я хочу получить все бонусы, еду за самыми впечатляющими финишами. Я устраиваю зрелищные бои в надежде, что боссы увидят это. Я готов выстоять и все пять раундов, но каждую секунду буду искать момент для нокаута, возможность завершить бой. Хочу закончить поединок уже в первом раунде», — приводит слова Малыхина South China Morning Post.

Бой Малыхина с Бхулларом состоится 23 июня в Бангкоке.

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