Цзю – Окампо: прямой эфир боя начнётся примерно в 8:00 мск

18 июня в Бродбиче (Австралия) состоится боксёрский вечер, в главном бою которого временный чемпион WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю (22-0, 16 KO) проведёт защиту против мексиканца Карлоса Окампо (35-2, 23 KO).
Тиму Цзю 28 лет. Боец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и имеет в своём активе победы над бывшими чемпионами мира Джеффом Хорном и Тони Харрисоном.
Карлосу Окампо 27 лет. Боец дебютировал на профессиональном ринге в 2012 году и в июне 2018-го сразился за титул IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг), уступив нокаутом в первом раунде звёздному американцу Эрролу Спенсу.
Поединок можно будет увидеть в прямом эфире на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Начало поединка – около 8:00 мск.
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