Британский экс-чемпион: самая большая проблема Фьюри – он сам, даже его фанаты устали

Бывший чемпион мира, а ныне комментатор, британец Джонни Нельсон раскритиковал действующего обладателя титула WBC в супертяжёлом весе, соотечественника Тайсона Фьюри за проблемы в организации мегафайта с украинцем Александром Усиком.

«Правда заключается в том, что в один день Тайсону Фьюри хочется боксировать, а в другой – нет. Сейчас он считает, что люди нуждаются в нём больше, чем он в них, но это не так. Бокс существовал до него и будет существовать после, поэтому ему нужно достать голову из задницы и начать что-то делать.

Даже его болельщики начинают уставать от оправданий. Самая большая проблема Фьюри — это он сам. Даже Боб Арум сказал, что не знает, чего от него ожидать. Фьюри считает, что находится в роскошной позиции, когда может выбирать и выбирать — но мир пойдёт дальше, а он станет парнем, который просто что-то кричит на фоне», – сказал Нельсон в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.