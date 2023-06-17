«Не могу дождаться, когда угощу его кулаками». Джонс высказался о битве взглядов с Нганну
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Действующий чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг), звёздный американец Джон Джонс прокомментировал битву взглядов с бывшим обладателем титула, камерунцем Фрэнсисом Нганну, состоявшуюся в эти выходные на турнире промоушена PFL.
«Я уже встречался с Фрэнсисом раньше. Он добродушный парень. Вне клетки он уважителен, и я тоже могу вести себя уважительно. Но не могу дождаться, когда угощу его кулаками. У нас нет поединка, поэтому нет и причин для конфликта, особенно при личной встрече.
Знаю, что я круче, чем он — и мне не нужно странно на него смотреть для того, чтобы доказать это. У него большие мускулы, он впечатляюще выглядит, но когда дело доходит до поединка, то это мой мир», – сказал Джонс в интервью PFL.
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