«Год назад Джермелл победил бы легко». Шон Портер оценил шансы Тима Цзю в бою с Чарло

Двукратный чемпион мира и комментатор, американец Шон Портер высказался о потенциальном поединке за звание абсолютного чемпиона в первом среднем весе (до 69,9 кг) между соотечественником Джермеллом Чарло и австралийцем Тимом Цзю.

«Год назад я бы сказал, что Чарло победит в этом бою и легко. Но сейчас, после боя Цзю с Харрисоном? Тим не прекращает выступать, поддерживать высокий темп в ринге и прогрессировать на волне успехов. Этот бой становится для Чарло более сложным.

Чем больше времени Чарло проводит вне ринга и не выступает, особенно учитывая активность Тима, тем сложнее становится. Сейчас, вероятно, это поединок с равными шансами на победу. Я вижу, как Тим взрослеет. Каждое выступление – это ступенька вверх», – приводит слова Портера The Sydney Morning Herald.