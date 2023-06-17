«Год назад Джермелл победил бы легко». Шон Портер оценил шансы Тима Цзю в бою с Чарло

Двукратный чемпион мира и комментатор, американец Шон Портер высказался о потенциальном поединке за звание абсолютного чемпиона в первом среднем весе (до 69,9 кг) между соотечественником Джермеллом Чарло и австралийцем Тимом Цзю.
«Год назад я бы сказал, что Чарло победит в этом бою и легко. Но сейчас, после боя Цзю с Харрисоном? Тим не прекращает выступать, поддерживать высокий темп в ринге и прогрессировать на волне успехов. Этот бой становится для Чарло более сложным.
Чем больше времени Чарло проводит вне ринга и не выступает, особенно учитывая активность Тима, тем сложнее становится. Сейчас, вероятно, это поединок с равными шансами на победу. Я вижу, как Тим взрослеет. Каждое выступление – это ступенька вверх», – приводит слова Портера The Sydney Morning Herald.
- 17 июня 2023
-
19:55
-
19:30
-
19:13
-
18:59
-
18:00
-
17:58
-
17:42
-
16:56
-
15:55
-
15:13
-
14:59
-
14:22
-
13:42
-
13:34
-
12:28
-
12:15
-
11:57
-
11:14
-
10:43
-
10:29
-
09:53
-
09:38
-
09:30
-
08:28
-
08:00
-
07:31
-
07:03
-
06:57
-
04:59
-
04:46
-
03:55
-
03:38
-
00:35
-
00:14
- 16 июня 2023
-
23:56