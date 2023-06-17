Стала известна новая соперница Яны Куницкой-Сантос на UFC on ESPN 48
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Российский боец UFC Яна Куницкая-Сантос получила новую соперницу для выступления на турнире UFC on ESPN 48, который состоится 1 июля в Лас-Вегасе (США).
Россиянка сразится с 28-летней представительницей Бразилии Кэрол Росой (15-5). Спортсменка выступает в престижнейшей организации мира с 2019 года, в её активе пять побед и два поражения.
Яне Куницкой-Сантос 33 года. Россиянка дебютировала в смешанных единоборствах в 2009 году, а в марте 2018-го провела дебютный поединок в UFC, уступив техническим нокаутом в первом раунде звёздной бразильянке Кристин «Сайборг» Жустино. В своём последнем бою на турнире UFC on ESPN 43 Куницкая-Сантос единогласным судейским решением проиграла американской экс-чемпионке Холли Холм.
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