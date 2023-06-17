Шон О’Мэлли назвал любимого бойца MMA
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Второй номер легчайшего веса (до 61 кг) UFC американец Шон О’Мэлли назвал любимого бойца смешанного стиля.
«Выступление Чарльза Оливейры на минувших выходных… Это мой любимый боец. Моим любимым персонажем является Конор Макгрегор, на все времена. Что же касается любимого бойца, то речь идёт о наборе навыков… и это чёртов Чарльз Оливейра. Он безумно опасен и в партере, и в стойке. И за ним безумно интересно наблюдать», – сказал О’Мэлли в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
Напомним, в последнем бою, состоявшемся на турнире UFC в Ванкувере (Канада), Оливейра победил техническим нокаутом в первом раунде американца Бенеила Дариуша, закрыв поражение россиянину Исламу Махачеву.
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