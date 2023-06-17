Цзю – Окампо: прямой эфир боя начнётся примерно в 8:00 мск

18 июня в Бродбиче (Австралия) состоится боксёрский вечер, в главном бою которого временный чемпион WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю (22-0, 16 KO) проведёт защиту против мексиканца Карлоса Окампо (35-2, 23 KO).

Карлосу Окампо 27 лет. Мексиканец выступает на профессиональном ринге с 2012 года и уже имеет опыт титульных боёв – в июне 2018-го он сразился за пояс IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг), досрочно проиграв звёздному американцу Эрролу Спенсу.

Тиму Цзю 28 лет. Боец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и побеждал бывших чемпионов мира Джеффа Хорна и Тони Харрисона.

Российские зрители смогут посмотреть бой Цзю – Окампо на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Начало поединка – около 8:00 мск.