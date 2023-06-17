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ESPN: Сергей Липинец сразится за титул чемпиона мира 27 августа

Чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), пуэрториканец Сабриэль Матиас (19-1, 19 KO) проведёт дебютную защиту титула в шоу от PBC, которое состоится 27 августа, сообщает ESPN.

Соперником Матиаса станет бывший обладатель титула, российский и казахстанский ветеран Сергей Липинец (17-2-1, 13 KO).

Сергею Липинцу 34 года. Боец дебютировал на профессиональном ринге в 2014 году, а в ноябре 2017-го завоевал вакантный титул IBF, перебоксировав японца Акихиро Кондо.

В марте 2018-го Липинец впервые проиграл, уступив судейским решением именитому американцу Майки Гарсии. Затем он перебрался в полусредний дивизион (до 66,7 кг), где после трёх побед и одной ничьей проиграл нокаутом американскому проспекту Джарону Эннису.

В своём последнем бою, состоявшемся в августе прошлого года, Липинец досрочно остановил в восьмом раунде американского экс-чемпиона Омара Фигероа.