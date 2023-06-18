В команде Канело подтвердили слух о его следующем сопернике
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Эдди Хирн, промоутер бывшего лидера рейтинга pound-for-pound и абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканца Сауля Альвареса (59-2-2, 39 KO), подтвердил слух о том, что его подопечный может сразиться с американцем Джермаллом Чарло в сентябре.
«Мы хотели организовать поединок с Дмитрием Биволом, но не похоже, что этот бой состоится, поэтому, вероятно, Канело подерётся с Джермаллом Чарло. Когда он выступит? Не могу говорить наверняка, но думаю, что вы увидите его в сентябре», – сказал Хирн в интервью YouTube-каналу FightHype.com.
Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в мае, Альварес победил единогласным решением британца Джона Райдера, проведя дебютную защиту всех четырёх титулов во втором среднем весе.
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